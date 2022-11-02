蔡英文小編被點名了 原因是蔡英文到雲林輔選竟喊出這句...

蔡英文總統9月底到雲林為縣長參選人劉建國站台助講時曾提到，「換國民黨回來執政，卻找不到咱雲林進步的方向」。對此，雲林縣長張麗善在一場造勢活動中回擊，雲林縣這幾年的蛻變絕對不是蔡總統口中說的沒進步「現在雲林縣財政紀律完全正常化，一分都沒少錢，甚至我為227億負債，還68億，到現在只剩159億，我是目前全台灣最會還債務的縣長」。

張麗善指出，這幾年來雲林一直在改變，也一直在提升，雲林縣財政不是很富裕，但她推出非常好政策，把財政正常化，一分都沒有胡編，已經打破長久以來被監察院糾正財政紀律，現在完全雲林縣財政紀律完全正常化，一分都沒少錢，「甚至我為227億負債，還68億，到現在只剩159億，我是目前全台灣最會還債務的縣長」。

不只如此，張麗善透露，現在完全雲林縣財政紀律完全正常化，不但還負債，雲林目前家戶所得每人四年來提升了15萬，可支配支出也提升，甚至因為財政機率改善之後，不只基礎建設可以做，所有的路平燈亮水溝通、社會福利也完全能夠擴大，雲林不只是觀光休閒大縣，也突破千萬的觀光人次，甚至在長照、防災救護、校園等方面結合智慧科技，也一直提升所有生活品質，更成立一億元的青年創業基金，希望幫助青年減輕負擔。

張麗善強調，雲林縣這幾年的蛻變絕對不是蔡總統口中說的沒進步，是因為她的小編提供的資料是以前民進黨執政那13年完全退步停滯的資料，希望小編多努力，看看這三年的改變。