曾隨原舞者、布拉瑞揚舞團於世界各地演出的表演藝術家林定，在返鄉後的第八年，決定發表自己的第一個創作，結合行為藝術、繪畫與錄像，並希望將這個第一次獻給自己的家鄉；節目《製造（過程中的階段一）》將於2022年11月19日、20日下午3點半，在臺東綠水湖旁東北側颱風高地上演。

林定表示「離開布拉瑞揚舞團後，以為不會再繼續做表演相關工作，而這次，不僅是個表演，是把回家後的生活整理並在這裡分享」；從未受過正統舞蹈科班訓練，以日常勞動身體與直覺表達，跳上了國家場館，跳去了香港、加拿大。決定發表作品時《製造（過程中的階段一）》，時常有人問道為何要去創作，林定僅回「我沒有特別想說的，我只想說我叫林定，我要來做一個作品」，這個回答就是藝術家林定平常的說話方式，作品的名稱其實也隱含著「臺東製造」的意義，在臺東山林海洋裡所涵養出的態度與氣質。

要做的「不只是舞者，更是成為人的過程」，這是歷經疫情後的反思，科技是不是讓我們離得更遠了？連藝術都要被人工智慧取代的時代，還能怎麼用藝術來說話？決定透過「行為藝術」、「繪畫」及「錄像」方式，做一場自由的藝術展演。臺東藝穗節也成為林定開始創作的起點，而「製造」源於英文的Arti-，透過「人」完成的工藝，思考「人為何而動」、「人為何而夢想」，也與其他藝術家不同的是，林定也擁有豐富的藝術行政經歷，將創作進程如同專案計畫一樣來設計，在「製造」的標題裡分為行為系列、聲音系列、書寫系列，希望能逐步執行創作。

OPENTIX藝文指南針月刊登錄表。(圖/林定 提供)

《製造（過程中的階段一）》是一場48小時的行為藝術策展，藝術家將於設定的時間裡完成2場行為展演、2幅畫、2禎錄像，進場觀眾憑票券皆可在展演期間48小時內到場觀賞。

2022臺東藝穗節 製造（過程中的階段一）演出資訊

Opentix售票

時間：2022/11/19 (六) - 2022/11/20 (日)

地址：臺東縣臺東市綠水湖東北側颱風高地

分級：保護級

(臺東縣政府 廣告)