歌手謝和弦與老婆莉婭 (陳緗妮)在10月25日喜獲女兒謝音悅，而相當疼愛女兒的謝和弦在臉書上分享他的新刺青，可以發現他將女兒的腳印刺在他左腳腳踝上，更開心寫下：「讓我當個最酷的父親！」

謝和弦昨(01)日先是在臉書開直播介紹他即將完成的刺青：「這就是我女兒的小腳丫，超可愛的，一根手指長」完成刺青後，他更手寫女兒的生日在腳印下方，相當有紀念意義，另外，他也分享右腳踝上愛貓「謝燙燙」的刺青，並開心表示「我的兩隻腳都有我的女兒」。

然而，謝和弦身上原就有許多刺青，如今再加上女兒的刺青，就顯得更滿了，但他卻表示，身上還有空間「給女兒創作」更說道：「我想要再刺一個，等我女兒長大會畫畫的時候，她如果有畫全家福，我就要把全家福刺在身上！刺我女兒畫的」。

在貼文及直播曝光後，引來許多粉絲留言稱讚：「好棒的印記」、「最幸福的禮物」、「有種愛叫扣爸的愛」，除此之外，也讓許多網友在留言區曬出自己「同款」的刺青照。