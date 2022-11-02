盧秀燕今天出席大雅區「十四張圳周邊閒置空間活化第二期改善工程」與「十三寮排水周邊環境設施強化改善工程」啟用典禮。（陳世宗攝）

盧秀燕今天特別感謝立委楊瓊瓔、市議員吳顯森及前水利委員吳呈賢的大力幫忙，積極向農田水利署爭取用地無償撥用。(陳世宗攝)

大雅2地水環境改善完工 盧秀燕：荒地變身水岸景觀廊道

「荒地華麗變身！」台中市政府積極推動大雅十四張圳及十三寮水環境改善，工程總經費5200萬元，市府自籌2700萬元，中央補助2500萬元，2日完工啟用。市長盧秀燕表示，去年她跟在地鄉親一起開工動土，不到一年完工，嶄新的水岸景觀廊道，融合大雅產業「小麥」及十三寮早期「鴨仔潭」在地意象，串起在地認同感，歡迎民眾前來體驗大雅在地自然風情。

盧秀燕說，大雅區十四張圳第二期及十三寮排水沿線原為一片未整理的荒廢土地，感謝市議員吳顯森及在地民代協助通過預算推動改善活化，以及立委楊瓊瓔協助爭取中央前瞻計畫經費。另兩處工程基地均為水利地，如以土地現值取得所需經費逾3億元，感謝前台中農田水利會委員吳呈賢積極向農田水利署台中管理處爭取用地無償撥用。

盧秀燕指出，大雅區交通便利，有國道一號交流道、74號快速道路，且鄰近清泉崗國際機場，周遭還有中科園區及水湳、十四期等重劃區，未來機場捷運規畫也將行經大雅市區，極具發展優勢及開發潛力，間接帶動轄內人口成長，並增加居民休憩活動場域需求。

盧秀燕強調，近年市府持續推動新闢十四張圳一期公園、二和公園及大雅體育園等休憩場域，今日再新增兩處水岸景觀廊道，全力提升居民生活環境及各項公共設施，完善在地優質活動場域。

民政局長吳世瑋表示，盧秀燕上任後積極推展大雅區內各項建設，除積極推動親子友善樂活休憩環境，另大雅國中小校舍重建及上楓圖書館啟用，提供市民優質文教環境；還有完成中清東路、神林南路、雅潭路二、三段等數十條道路燙平，全面完善地方交通。

吳世瑋指出，預計2024年完工的雅楓(停四)立體停車場及大楓、上楓活動中心，啟用將可紓解民眾停車需求，並滿足社區居民活動空間，逐步落實全齡友善的宜居城市。

大雅區長李修齊說，十四張圳第二期工程範圍從大雅區仁和路至神林南路，串連一、二期步道，打造長度達800米的水岸及稻田圍繞的休閒步道。十三寮排水周邊環境設施強化改善工程範圍為中和橋至振興六路區段，設有一座跨越十三寮排水的麥香人行橋，連結兩岸約1公頃的綠地範圍，還有透水性步道，打造多功能優質公共活動場域。