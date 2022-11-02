美國針對大陸晶片業設下嚴格的出口管制措施，未經許可的美國公民、組織與企業不得協助大陸研發或生產半導體，被認為是相當嚴厲的舉動，專家分析，美國前所未有的干預措施，突顯政策態度已經改變，需要更為直接且強硬的打擊對手能力，而不是使用拖延戰術，才能保持領先。

日本時報報導，美國以國家安全與外交政策利益為由，限制大陸研發或生產用在超級電腦、人工智慧及軍事領域的高階晶片，而此次的措施也突顯華府的警戒心升高，對抗措施更為強硬。

美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）國際貿易專家Emily Benson分析指出，華盛頓對大陸軍、民科技技術能否分離持懷疑態度，這也是美國提防的行動，「讓對手落後一兩代的延遲策略不再可行，政策已經轉變為直接降低對手的競爭力，才能保持領先，我們正在經歷這種改變。」

CSIS人工智慧部門專家Gregory Allen也提到，「這些行動代表美國政府正在進行前所未有的干預，不僅保持對重要領域的控制，還有意扼殺大陸的發展能力與條件。」

智庫卡內基國際和平基金會研究員Jon Bateman說：「除了直接干擾晶片技術外，美國新的措施將阻止大陸在電商、自動駕駛、電動車、網路安全、醫學影像、藥物研發及氣候觀察等領域的進步。」