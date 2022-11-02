找個高富帥的男友是多數女人的夢想，但《摘星工廠》運勢專欄指出，獅子女、水瓶女、巨蟹女不太喜歡高富帥的對象，認為其他條件也很重要，如果自己不喜歡、沒感覺，即使對方又高又帥又有錢也免談。

▍獅子女

一般來說獅子女是喜歡高富帥的，獅子女的小驕傲，希望男朋友能給自己增添光彩，可以讓其他人羨慕嫉妒，但是獅子女雖然有虛榮感，但不會因為虛榮而忽略自己的感受，談戀愛還是要找喜歡的，而且對方需要順著自己。

▍水瓶女

嚮往自由，不喜歡被人管的水瓶女，不會以別人的標準來要求自己，也不會為了面子違背自己的好惡，做不喜歡做的事，水瓶女的對象一定是讓她喜歡，高富帥在別人眼中有魅力，但如果自己沒感覺，那就免談了。

▍巨蟹女

非常在意安全感的巨蟹女，愛情觀比較務實，她們會覺得跟高富帥在一起很麻煩，要面對很多蒼蠅、想挖牆腳的其他女孩，一想到就覺得整個人都不好了。