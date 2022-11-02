美國9月職缺數意外增加，勞動市場仍強勁，加深聯準會(Fed)可能有必要繼續積極升息以抑制通貨膨脹的擔憂，縮減升息幅度機會恐變薄弱，周二美國股市普遍開高收低，連跌第二天，重量級科技股僅特斯拉和Meta收高，蘋果、微軟收跌約1.7%，然費半指數逆勢上漲0.77%或18.298點。周三台股開跌4.06點報13033.15點，早盤最低13014.04，航運股開盤走升強勢，隨後電子股早盤也翻紅上攻，助力大盤開低走高，最高達13094.74、上漲57.53點，一度重返月線。

截止上午11:20左右，加權指數上漲26.79點或0.21%，報13064點；櫃檯指數上漲1.65點或0.99%，報168.47點。

台股周二ADR表現方面，台積電ADR漲0.05%或0.03美元，聯電、日月光ADR分漲1.01%、0.79%，中華電ADR則跌3.23%。周三權值王台積電(2330)開跌0.5元報391元，早盤下跌3元達388.5元，市值縮水777億元，滑落至10.07兆元，隨後翻紅漲1.5元或0.38%，報393元最高。聯電(2303)開高走高逾1%，聯發科(2454)、日月光投控(3711)也拾回上漲力道，鴻海(2317)則持平。環球晶(6488)法說釋出正面訊息，業績有長約保護，早盤股價一度衝漲3.61%。

四檔千金股，股王股后大立光(3008)、信驊(5274)也翻紅，旭隼(6409)持平，力旺(3529)則大跌逾3%。

電子零件大漲逾2%，漲幅居冠，嘉聯益(6153)、聯德(3308)、聯茂(6213)亮燈漲停表態。航運類股指數勁揚，表現相對強勢，也是支撐大盤的一大動力，周二表現弱勢的貨櫃三雄全面反攻，萬海(2615)、陽明(2609)、長榮(2603)漲幅均約2%；航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)則漲幅相對不大。航運、光電均漲逾1%，而電子零件、航運、光電成交占比齊增，半導體則大降。不過電子、半導體、鋼鐵族群股價轉強翻紅，表現強過大盤。油電燃氣、百貨則跌約1%，為上市類股最弱勢。

聯準會即將於美東時間周三下午2點發布11月政策會議聲明，市場認為升息75個基點已無懸念，市場聚焦聯準會主席鮑爾會後記者會對後續升息釋出的訊號，以及鮑爾會後是否談到央行正在考慮降低升息幅度。

元富投顧指出，台股13200點整數以上壓力大，短線可來回操作，可布局已站上5和10日線強勢股。現階段選股，優先選擇打底股或第三季財報績優股，操作觀念「型態突破買進或法人領先布局股」方式，而非電子部分，金融股和觀光股可觀察，採逢低買進原則。後續觀察，目前大盤跌深反彈，外資內資短時同調，未來台股持續反彈機會大，權值王台積電為先行指標，未來量能變化，將是本波觀察重點，5日均量達2000億元以上，反彈才能持久。