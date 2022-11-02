周三東京股市早盤，索尼集團（Sony Group Corp）晨收漲逾8%，稍早前一度大漲9%。在同業的展望大多乏善可陳之際，該娛樂事業巨頭卻上修全年營收與獲利預測。
索尼在周二盤後公布，第二財季（7～9月）營收為2.75兆日圓，淨利為2,639.6億日圓，營業利益為3,440.4億日圓，均優於市場預期。
在年底購物季到來前的第二財季期間，其PlayStation 5（PS5）遊戲機產量超過650萬台，顯示此前阻礙遊戲業務的供應鏈之亂正在緩解。
該公司遊戲部門第二財季庫存價值達到4125億日圓（約27.9億美元），較前一季的1462億日圓暴增。
索尼財務長Hiroki Totoki表示，公司預期今年PS5銷量將超過1800萬台。
索尼將全年營收預測從11.50兆日圓上修至11.60兆日圓，全年營業利益預測從1.11兆日圓上修至1.16兆日圓，淨利預測從8,000億日圓上修至8,400億日圓。
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