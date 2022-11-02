為降低易肇事路段車禍事故，新竹縣政府警察局將新設4處固定式雷達測速照相設備，分別在峨眉鄉台3線89.4k、橫山鄉中豐路與中豐路二段12巷口、新埔鎮楊新路一段322號前、湖口鄉中山路一段與忠義路口南下等路段，11月15日啟用的峨眉、橫山測速設備可保障鄰近國小學童通學安全，12月1日啟用的新埔、湖口測速設備也同樣保障通學安全及控制超速。

縣長楊文科縣長表示，防制道路事故要各單位一起動起來，再2個月就是農曆春節，為了讓大家過個好年，希望警方在易肇事地區提升見警率，並精準執法，以減少違規不會遭舉發之僥倖心態。新竹縣政府警察局即在道安會報敲定新設4處測速照設備，預計對駕駛人車速有效管理。

警察局指出，11月15日啟用的峨眉、橫山兩處測速設備，是因為這幾年該路段發生多起超速失控導致的死亡車禍才設置。未來啟用後，橫山沙坑村民、國小學童及來往用路人的通行安全，將更有保障。至於12月1日啟用的新埔、湖口測速設備，將讓新埔國小及內思高工師生的通行更安全，人口逐漸增加的湖口王爺壟地區，駕駛超速的情形也能獲得控制。

交旅處說明縣內交通事故防制策略作為，希望透過多管齊下的方式，降低交通事故發生率。在交通工程上，縮小車道寬度，降低車速，提高夜間警示措施。針對教育方面，落實不同年齡層的分層教育及交安模組化課程，並加強高三、大專院校學生對於機車防禦及正確駕駛行為的教育。宣導方面則要針對園區、工業區的上班族群以及社區內的高齡長輩的行為宣導教育。監理管理上，加強重大違規如酒駕追蹤列管，並且鼓勵高齡者換照等機制等。