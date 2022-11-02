大陸觀察者網2日報導，德國總理蕭茲計畫4日出訪大陸的消息，得到德國企業界普遍歡迎。德國工商總會（DIHK）主席日前受訪時強調，德國無法與中國脫鉤，「沒有中國，德國會變得更窮」。

在對華政策上，本屆德國聯邦政府存在分歧，總理府堅持對華合作，但經濟部和外交部（部長均為綠黨）不斷鼓吹減少「對華依賴」。當地時間1日德國外交部長貝爾伯克表示，目前，德國政府正在改變對華政策，但同時補充說，德國不能在全球化的世界與中國脫鉤。

10月30日，德國工商總會主席萬斯勒本（Martin Wansleben）接受德意志電視台採訪。談到中德關係時，萬斯勒本直言，「沒有中國就沒有世界」，德國、歐洲乃至世界在很多方面都依賴中國，以解決氣候變化、糧食安全等緊迫的問題。「沒有中國，我們永遠無法真正解決這些問題。」

萬斯勒本進一步表示，在德國經濟界看來，中國議題至少牽涉5個方面：政治問題上，經濟界無權插手；在經濟問題上，對華關係涉及供應鏈多樣化；在全球性問題上，世界「迫切需要中國」。

德意志電視台報導，「這意味著我們不能脫鉤，我們需要與中國打交道」，萬斯勒本說，「這就是為什麼德國商界很高興能看到總理承受住壓力、做出不是所有人都歡迎的決定」。他補充說，蕭茲率團訪華，將是「對世界上最重要的國家之一的首次訪問」，與中方對話至關重要。

當被問及德國現在在對華關係上是否需要一種「減少商業驅動的真正的地緣政治戰略」時，萬斯勒本再次強調，中國是德國企業界最重要的銷售市場之一、最重要的原材料供應商之一，同時也是最重要的創新市場之一，「這意味著我們絕不能忽視中國」。

萬斯勒本表示，德國經濟形勢不容樂觀，俄烏衝突導致的能源危機正在損害損害德國的競爭力。

「每一個人都應清楚一點：不與中國脫鉤，不會導致我們國家失去繁榮」，他表示，事實是，「如果沒有中國，德國經濟將更加困難；沒有中國，德國將變得更加貧窮」。

德國《明鏡周刊》1日報導，正在訪問烏茲別克的德國外長貝爾伯克表示，在與烏克蘭總統對話中，她「明確表示，聯邦政府正在制定一項新的對華政策」。但她補充說：「眾所周知，中國是我們在全球問題上的夥伴，我們不能在全球化的世界中（與中國）脫鉤。」