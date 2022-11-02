為推廣「醉不上道」、酒後安全返家！乾杯集團攜手55688集團台灣大車隊推出「55688安心乾杯！」反酒駕宣導活動，即日起旗下全品牌提供55688APP叫車、代駕服務，並祭出乘車贈美酒、代駕享折扣兩項優惠活動，守護消費者安心暢飲、酒後安全返家。

為鼓勵民眾聚餐喝酒不開車，即日起至12月31日，凡至乾杯集團旗下餐飲品牌用餐，出示三日內55688 APP乘車紀錄，並加入KANPAI GO！CLUB會員，可免費兌換指定酒款一杯，價值150至580元。「乾杯燒肉居酒屋」兌換Asahi生啤酒或沙瓦一杯，「老乾杯」任選酒款一杯，「和牛47」當日推薦酒款一杯，「黑毛屋」與「黑毛屋本家」兌換水果酒或Asahi生啤酒一杯；「麻辣45」兌換金宮Highball或Asahi生啤酒一杯。

進入冬補、年末聚餐旺季，民眾歡聚常飲酒助興，每年11月至次年3月為「酒駕肇事死亡案件」高峰期，去（110）年酒駕死亡案件人數多達318人，相較前一年同期漲幅達到一成，更創下5年新高，為降低憾事發生，乾杯集團與55688集團台灣大車隊攜手展開「55688安心乾杯！」宣導活動，在年末聚餐高峰期，強化向消費者提醒歡樂聚餐之餘，也要酒後不開車及代駕返家，共同倡導無酒駕社會。

相當注重人與人互動的乾杯集團，主張好的服務要「站在對方的角度」，才能提供顧客真正需要的事物，計程車第一品牌台灣大車隊「與人為本」的品牌精神不謀而合，全台擁有2.2萬台車、市占率第一，聚餐高峰續攤、返家最能滿足代駕服務及叫車需求，滿足不同客群需求的偏好服務。在服務品質每月深獲台灣約1千萬乘客肯定。55688代駕專業駕手全部通過專業培訓，熟悉各式車款，更獲選「Mercedes－Benz Pass 賓士暢行」唯一合作的指定車隊，為集團服務加乘。

崇尚「邊吃邊喝人生至樂」經營理念的乾杯集團，十分重視飲酒文化，提供美食、美酒讓賓主盡歡，考慮旗下餐飲型態飲酒的客人比例高，為讓客人暢飲無後顧之憂，乾杯集團全台門市增設台灣大車隊與55688代駕叫車服務，門店人員於用餐結束詢問客人是否有叫車、代駕需求，將服務延伸至客人安全返家，給予更周全的服務體驗，並提供最高享330元酒後代駕折扣，讓賓客暢飲無虞、狂歡後返程無懼。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！