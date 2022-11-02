針對北韓2日連續發射超過10枚飛彈挑釁，南韓軍方緊急出動F-15K、KF-16戰機升空，發射3枚空對地飛彈反制。

針對北韓今（2）日上午連射超過10枚飛彈，南韓軍方表示，已經分別派出F-15K、KF-16戰機升空，發射3枚飛彈反制。

綜合韓聯社、路透社報導，針對北韓今日上午連續發射超過10枚飛彈，南韓軍方宣布，稍早已經派出F-15K、KF-16戰機緊急升空，朝兩韓海上界線、北方限界線（NLL）以北公海發射3枚精確導引飛彈（precision-guided missiles）。

據悉，南韓軍方此次發射的是SLAM-ER遠程空對地飛彈的改良型。

南韓聯合參謀本部（韓聯參）表示，3枚飛彈在北方限界線以北的落點距離幾乎與北韓稍早朝北方限界線以南發射的彈道飛彈相同。

韓聯參表示，南韓軍方的精確射擊顯示南韓有意願對包括北韓的短程彈道飛彈等任何挑釁做出果斷反應，同時也有能力且準備好對敵人進行精確打擊。

韓聯參表示：「儘管我軍一再警告，北韓仍繼續挑釁，我要再次警告你，北韓應對所有後續事件負全責。」

北韓2日上午朝兩韓海上界線、北方限界線（NLL）以南公海發射彈道飛彈。

韓聯參強調，「南韓軍方始終保持全面準備狀態，以確保在任何時候取得壓倒性勝利，並且追蹤及監測相關趨勢，為北韓的進一步挑釁做準備。」

韓聯參稍早表示，北韓今日上午至少發射10枚不同類型的飛彈，其中包含3枚短程彈道飛彈，飛彈自兩韓分裂以來首度飛越北方限界線以南公海，其中一枚更落入距離南韓海岸邊僅57公里處，相當靠近南韓領海。