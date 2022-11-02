年底台北市長選戰引發各界關注。一分最新媒體民調顯示，國民黨候選人蔣萬安以37％奪冠，民進黨候選人陳時中以27％居次，無黨籍候選人黃珊珊則以21％墊底。前民進黨立委郭正亮表示，「民進黨跟國民黨在台北市的市議員盤還是蠻強的」，強調藍綠歸隊態勢已逐漸成型。此說法引熱議，大批網友則表示悲傷，認為台灣政治始終走不出政黨惡鬥老路。

郭正亮1日在網路節目《朱學恒的阿宅萬事通事務所》指出，從這份《TVBS》的民調來看，綠營現在已回流，民進黨的部分已凝聚給陳時中了；而其中降幅最大的就是黃珊珊，因為黃的泛綠支持者群都已回到陳那去了，目前關鍵是黃的20至29歲的民眾支持度高達43％，但其能否變成實際投票率？

郭正亮更警告黃珊珊要注意，因為藍綠在台北市的議員盤還是蠻強的，當地方的市議員開始表態，就會反映到市長那邊去，兩大政黨的基本盤都比黃大，且兩黨都會砸電視廣告，黃則沒有這些本錢。

此說法引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「看完這民調真的哭了，台灣始終走不出藍綠惡鬥的老路」、「台灣人的思維，根本容不下新政治的出現」、「黃珊珊是這次選舉最大的犧牲品」、「票開出來就會發現黃珊珊有多低了」、「真的大哭！我願意投給黃珊珊，但只要一想到陳時中的嘴臉，我就很怕綠當選只好投給蔣了，痛苦的抉擇」。