藍委質疑衛福部跟高端簽喪權條款。（國民黨提供）

高端10月31日公布疫苗每劑價格，國民黨立委質疑時機點巧合，是不是因為民進黨台北市長候選人陳時中要去辯論了，提前替他解套。此外，高端所公布價格，正如同高雄市議員李雅靜今年6月所爆料合約內容，國民黨團總召曾銘宗指出，該合約還有一條喪權辱國、圖利廠商條款，廠商只要證明其盡商業上最大努力，無法履約也不追償，「這種條款也簽？」

根據高端所公布價格，200萬劑為「單劑量採購」，單劑價格881元；280萬劑為「多劑量採購」，單劑價格810元；每劑疫苗平均價格約為840元。國民黨團首席副書記長謝衣鳳指出，這與李雅靜6月所公布的合約內容完全一致。

曾銘宗指出，若李雅靜所掌握合約屬實，那衛福部就應該要說明，其中有一個條款是「廠商證明其已盡商業上最大努力，仍無法履約者，機關同意不對廠商追償以支付之契約價金」，這種條款也簽的下去？這是喪權辱國、圖利特定廠商條款，哪有這種條款？其他廠商也能比照辦理？不敢公布契約是因為有這項條款？

曾銘宗也批評，疫情指揮官王必勝說高端單價比BNT跟莫德納還低，但事實上，同樣是蛋白疫苗的Novavax，價格只有高端的一半，高端每劑生產成本不到200塊錢，衛福部為何要買到840元？高端出價你就贊成？

國民黨副祕書長李彥秀也指出，日本採購BNT疫苗每劑622元，慈濟採購BNT疫苗每劑630元，美國採購BNT疫苗每劑628元，歐盟採購BNT疫苗每劑475元，美國採購莫德納疫苗每劑483元，歐盟採購莫德納疫苗每劑580元，美國採購AZ疫苗每劑129元，而政府補助高端4.72億／量産566.9萬劑，平均每劑等於再加83元，每劑政府要給高端923元。

李彥秀批評，高端變成民進黨的選舉物資，高端的股價異常至今檢調也不查，對比當初東洋涉嫌內線交易，檢調的速率天壤之別，人民在拼防疫，民進黨卻有人靠炒股大發國難財。他也直言，高端沒有WHO認證，這種疫苗連一塊錢都嫌貴。

謝衣鳳也質疑時間點可疑，10月19日外界根據高端所公布財報推算價格，當時衛福部還說不能公佈合約價格，10月27日衛福部長薛瑞元率王必勝、莊人祥夜會陳時中，10月31日高端就主動公開價格了，這是不是都在配合陳時中的選舉？因為陳時中要辯論了，避免他在辯論會上受攻擊，才讓高端去公布價格？

曾銘宗要求陳時中說清楚，他們夜會到底在討論什麼，是要溝通高端疫苗公布價格，還是要討論高端疫苗的保護效益評估報告要怎麼處理？