高雄陳姓男子於2月19日在苓雅區與孫姓、林姓男子發生行車糾紛，雙方在街頭上演飛車追逐，孫男駕駛的車子因失控打滑，將過馬路的行人撞倒在地，警方獲報後前往現場，為了查明車禍始末，在鳥松區找到陳男蹤跡，但陳男因為通緝犯身分，不願下車接受盤查，竟開車逃竄和衝撞警方，隨後棄車逃逸。警方在陳男車上搜出毒品，高雄地檢署依公共危險罪將陳男起訴，毒品案則另行偵辦。

陳男行經三多四路與中華四路路口時，與孫男發生行車糾紛，陳男不肯下車處理，反而在馬路上飆高速、無視交通號誌、不打方向燈轉彎，孫男則駕車在後面追逐，孫男追到復興三路時，因車子失控打滑，將過馬路的2位路人撞倒在地。

警方獲報後前往車禍現場，為了解事情始末，開始循線追捕，2天後在鳥松區中正路上找到陳男與2位友人，陳男因自知為通緝犯，不願配合攔查，開始在巷子內逃竄，最後逃到死巷時，竟一不做二不休，開車衝撞圍捕的警車，員警見狀連開15槍制止陳男，但陳男等人仍棄車逃逸。

警方在陳男丟棄的車內找到毒品安非他命（毛重29公克）及K他命（毛重10公克），23日先查獲友人顏姓男子到案，陳男與另名友人則陸續到案。

高雄地檢署偵辦時，陳男辯稱自己是遭到孫男追逐才會開車逃跑，坦承自己有危險駕駛的行為，但否認有妨害公眾往來的意思，但雄檢仍以公共危險罪將陳男起訴，毒品部分另行偵辦。

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