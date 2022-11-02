瑞典家具品牌IKEA受到民眾喜愛，臉書粉專《綠豆嘉義人》在徵才網站發現IKEA總公司，開出7個工作機會，就業地點都在嘉義，將其截圖上傳到網路說「IKEA確定嘉義展店」，消息一出令不少在地網友激動地說，「終於要來了，可以在嘉義吃到IKEA肉丸了」。

《綠豆嘉義人》今（2）日上傳一張徵才網站截圖指出，「IKEA確定嘉義展店。」從他分享的圖片來看，IKEA針對嘉義店開出7個工作機會，包括區經理、區主任、全職人員、兼職人員、餐廳主任、餐廳全職服務人員及兼職人員。

IKEA在徵才網站開出7大職缺。（圖／翻攝自《綠豆嘉義人》臉書粉專）

貼文曝光，令不少在地網友興奮直呼「終於要來了」、「住在嘉義愈來愈幸福耶」、「拜託餐廳一定要有」、「終於可以在嘉義吃到IKEA肉丸了」、「終於塵埃落定了，幸福嘉義」、「今天看到最棒的消息耶」、「太棒了，嘉義越來越進步」。

IKEA目前在台灣有7間分店及1間訂購取貨中心，包括北部內湖店、新莊店、新店店、台北城市店-小巨蛋、桃園店；中部台中店；南部高雄店，訂購取貨中心則是在新竹。IKEA在去（2021）年9月8日到今（2022）年7月31日，曾在嘉義以貨櫃屋型式開快閃店，這回IKEA進駐嘉義，將在大潤發嘉義店的1樓設立實體店面，賣場占地約800坪。