50歲的張先生長期使用高血壓藥物，並無心悸或其他心臟不適，新冠肺炎確診隔離期滿後，開始感覺有明顯心悸症狀，甚至有時出現頭暈，至心臟科門診就醫，接受24小時心電圖監測等相關心臟檢查後，發現有輕微心律不整，醫師判斷可能是新冠肺炎確診後心悸症候群，經藥物調整後症狀改善。

疫情在近期雖呈現下降趨勢，但部分病患在急性症狀康復之後，會發生心臟不舒服，要小心也是新冠肺炎的後遺症之一。台北榮民總醫院新竹分院心臟科主任洪振瀛近期在門診常會遇到一些病患，在新冠肺炎染疫之前完全沒有心臟不適的症狀，但在隔離期滿後反而開始產生持續數周的心悸症狀，而且狀況好好壞壞甚至會伴隨頭暈等不適。

國外研究顯示，在長新冠的患者，有10到20％左右的患者會有心跳加速的不適感。洪振瀛指出，這種新冠肺炎感染後導致的心臟加速，醫學上被稱作新冠肺炎確診後心悸症候群，是新型臨床症候群，常在新冠肺炎感染後 4至12周出現症狀。有些患者是單純心跳持續在90到100跳以上，有些會伴隨著忽快忽慢的情況，有些病患則是會在姿勢改變時發生頭暈和血壓不穩定。

目前醫界普遍認為，這可能是新冠肺炎病毒直接侵犯腦神經細胞或引發免疫反應，因而造成自主神經功能障礙所導致的循環不穩定。洪振瀛表示，相關疾病與機轉眾多，建議病患若有相關不適仍需要請專科醫生做心血管評估，以排除相關的疾病避免危險情況如惡性心律不整等的發生。

洪振瀛表示，確診者如果在新冠肺炎確診4周後仍持續有心跳加速或忽快忽慢的感覺，就有可能是新冠肺炎確診後心悸症候群，建議可視需求就醫評估與治療。