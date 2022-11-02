中國工程院院士鐘南山1日在2022年「世界流感日」科普宣傳與學術會議上表示，全球面臨新冠肺炎疫情和流感疫情疊加流行的風險，特別是今年冬季，強調必須加強在新冠肺炎疫情期間進行流感防控的科學問題。另一院士董晨也表示，目前全球仍面臨較高的流感與新冠肺炎等呼吸道傳染病疊加流行的風險，呼吸道傳染病的防控任重而道遠。

近幾年由於新冠肺炎疫情防控措施的實行，從過去兩年的監測資料顯示，流感的流行水準一直處於低位。但這情況正在逐步發生轉變。世界衛生組織全球流感計畫負責人張文慶說明，全球的流感強度近一段時期有所變化。該變化發生在2021年的後半段，監測顯示流感病毒的活性上升了，無論位於北半球還是南半球，很多國家都是如此。

中國科學院院士高福表示，今年6月以來，歐洲出現新一輪禽間流感疫情，同時美國也出現前所未有的禽類感染H5N1疫情，存在極高的溢出並感染人的風險。所以流感和新冠病毒的疊加，是今冬明春面臨的非常大的挑戰。他更指出當前新冠疫苗接種水準逐步提高，但流感疫苗接種率卻普遍偏低。

根據《科技日報》引述鐘南山提醒，新冠病毒和流感病毒都是呼吸道病毒，呼吸道病毒感染往往潛伏期短、傳播迅速且範圍較廣，同時傳播性強、發病率高，較難控制。當呼吸道病毒造成的疫情一旦暴發，往往會導致嚴重的公共衛生事件，進而成為全球傳染病中防控的重點。