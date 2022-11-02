美國在10月上旬針對中國宣布新的晶片出口管制措施，日媒指出，日本為符合美方「盟國」的要求，已開始討論是否也對中國實施晶片禁運，若美國與日本順利結盟，恐進一步加劇全球晶片製造業緊張情勢。

根據《日經新聞》報導，美國敦促日本等盟國，跟進限制高端晶片等產品出口至中國，日本經濟產業大臣西村康稔表示，目前正在與美國進行溝通，並聽取日本國內企業的意見，以及關注美國其他盟友包括歐盟和韓國等對此事的態度。

美國商務部7日對中國祭出新一輪出口管制，包括禁止美國企業支持中國高階晶片生產，同時禁止第三國企業以美製設備為中國客戶服務，除非取得美方批准。此外，更限制美籍公民及永久居民任職中國半導體企業。

統計資料顯示，美國占全球半導體市場12%，台、韓各占20%，日本占15%，一旦美國盟國加入制裁行列，對中國半導體產業的影響恐更加強烈。

但有日本業界人士擔憂，若中國生產高階半導體受到阻礙，日本生產的製造半導體的設備需求也會減少。