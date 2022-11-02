高雄地檢署於10月31日、11月1日陸續查獲3起賄選案，林園區王姓、李姓里長候選人互相「搓圓仔湯」叫對方棄選，最後2人都未放棄參選；苓雅區王姓里長候選人為求選民支持，贈送稻禾壽司米給選民；鹽埕區黃姓里長候選人則以提供禮品及餐飲涉嫌賄選。3位里長及相關人士涉嫌違反公職人員選舉罷免法罪嫌重大，以3至10萬元交保候傳。

林園區的王姓里長候選人與姪子7月間3度勸李姓里長候選人棄選，並贈送價值約5000元的約翰走路藍牌酒及紅包2萬元，李姓里長候選人於7月至8月間也要求王姓里長候選人棄選，最後2人仍一起參選。

高雄地檢署接獲舉報，傳喚王姓、李姓里長候選人等7人到案說明，3人均涉嫌違反公職人員選舉罷免法，以5萬元、10萬元交保及請回候傳。

苓雅區王姓里長候選人為求里民支持，8月間贈送價值約150元的稻禾壽司米，高雄地檢署接獲舉報後，於1日傳喚王姓里長候選人、證人等7人到案說明，王姓里長候選人嫌違反公職人員選舉罷免法，以3萬元交保。

鹽埕區黃姓里長候選人為求順利當選，從9月起免費提供汽水及柚子組、不銹鋼碗、免費餐飲等禮品，高雄地檢署機或舉報後，前往黃姓里長候選人住家搜索，並傳喚黃姓里長候選人及證人等10人到案說明，黃姓里長候選人涉嫌違反公職人員選舉罷免法，以3萬元交保。