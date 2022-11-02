國民黨立法院黨團2日召開「疫苗價格公布看陳時中選情？請依法公布！」記者會，首席副書記長謝衣鳯（左起）、總召曾銘宗、國民黨副祕書長李彥秀出席。（劉宗龍攝）

高端日前公布政府採購疫苗價格，一劑平均840元，國民黨立法院黨團2日質疑，此時公開價格是為民進黨台北市長候選人陳時中解套，也批評高端疫苗未獲世界衛生組織（WHO）認證，連一塊錢都嫌貴。對此，民進黨立法院黨團回應，疫苗價格起初就是國民黨團要求公開，公布價格後卻說是為配合陳時中選情，令人無所適從，希望國民黨團不要找理由破壞國家推動國產疫苗。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政說，國民黨起初要求公開疫苗價格，公布之後，卻說是為了配合陳時中選情，「那到底要不要公布？」希望國民黨不要每天找理由，破壞國家研發、推動國產疫苗。他強調，高端疫苗究竟是否有效、有保護力，應交由衛福部專家決定，不應由國民黨幫忙認定。

民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀則指出，AZ、莫德納、BNT或高端疫苗都各有優點，也有某些人無法承受的副作用。尤其高端屬於次蛋白疫苗，是某些對於特定疫苗成份有過敏或不良反應的人而言，唯一一款可以接種的疫苗。若國民黨要將高端疫苗說成不能用的疫苗，是忽略這些人的權益。

林靜儀指出，相對國際，台灣民眾更有選擇權施打疫苗，也讓無法接受特定疫苗成份的民眾多了一些選擇，希望國民黨團不要破壞別人的選擇權。