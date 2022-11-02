國民黨立委賴士葆今天在立法院質詢時指出，國內當前有1.3億劑快篩即將到期，憂心將來可能如新冠疫苗般報廢，造成許多浪費。衛福部長薛瑞元對此表示，考慮擴大免費發放對象，以解決即期快篩的問題，預計2周內提出檢討。

中央流行疫情指揮中心自11月起，開放0至6歲嬰幼兒與65歲以上長者可免費領取5劑快篩，賴士葆今天在「財政委員會新冠疫情採購防疫物資、藥物、疫苗及辦理檢驗診斷等相關預算執行情形與效益報告」中指出，國內每天約用掉20萬劑快篩，每月600萬劑，不過仍有1.3億劑即將到期，恐將面臨浪費。

薛瑞元解釋，快篩試劑與疫苗不同，不需要緊急銷毀，至於還有1.3億劑快篩庫存，已考慮擴大免費發放對象，只不過目前沒有備案，因此關於哪些對象要再調整，都要經過考慮，最快2周就能完成討論、公布。

衛福部的專案報告中指出，至今年10月底，家用快篩試劑已採購3.49億劑，一共執行222.59億元，平均每劑價格約64元。