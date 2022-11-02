雲林縣推動永續發展，回收廚餘製成有機肥。（張朝欣攝）

雲林縣政府2日於虎尾鎮北溪里活動中心舉行「Bi-Lai共融園區」與「雲溉肥」說明會，「Bi-Lai共融園區」由虎尾鎮衛生掩埋場改建，將打造成為充滿特色的休閒遊憩園區。「雲溉肥」則是以廚餘製成的有機肥，可減少化學肥料的使用，符合歐盟綠色新政「循環經濟」理念，也是雲林推動永續發展的成果之一。

虎尾鎮位於雲林縣中間位置，擁有2個高速公路交流道及高鐵車站，交通便捷，深具經濟及觀光潛力，縣府因此規畫將鎮內衛生掩埋場打造成為戶外休閒遊憩園區「Bi-Lai共融園區」，提供民眾、旅客1處休閒育樂、環境教育好去處。

雲林縣長張麗善表示，「Bi-Lai共融園區」透過綠化及景觀工程改善掩埋場環境後，以永續、童趣及生態為設計理念，在掩埋區主空間設置遊戲沙坑與滑草區，周邊有廢棄物再利用的裝置藝術，另有休憩乘涼區域，可欣賞多層次植栽生態、漫步花海，營造雲林賞花打卡新景點。

張麗善說，未來將藉由專業團隊的創意發想，以當地社區人文景觀特色為主題，因地制宜進行復育工程，讓「Bi-Lai共融園區」達到環境教育寓教於樂的目標，以及永續環境教育的功能，成為重建衛生掩埋場土地資源永續利用的典範。

「雲溉肥」方面，張麗善指出，為防堵非洲豬瘟，她一上任就推出禁止廚餘養豬政策，並將廚餘製成有機質材料供社區、校園免費取用，獲得一致好評，因此進一步將有機質材料轉型成有機肥。「雲溉肥」更重要的意義是友善環境，減少使用化學肥料，把廚餘回歸泥土，未來將以成本價回饋鄉親。