大陸國家稅務總局政策法規司司長戴詩友在1日大陸國新辦舉行的國務院政策例行吹風會上說明，稅費優惠政策已覆蓋全部個體工商戶，統計從2020年以來到今年9月底，已為個體工商戶累計減稅降費1兆272億元（人民幣，下同）。此外，受益於一系列減稅降費政策，目前全大陸超過8成個體工商戶無需繳稅。

根據中國經濟網引述戴詩友表示，2020年為支持個體工商戶應對疫情影響，推進復工復業，對包括個體工商戶在內的小規模納稅人適用3％徵收率的應稅銷售收入減按1％徵收增值稅。

同時也階段性免徵個體工商戶社保費，允許個體工商戶延緩繳納當年個人所得稅和社保費用。在2021年將包括個體工商戶在內的小規模納稅人增值稅免稅月銷售額從10萬元提高到15萬元，對個體工商戶應納稅所得額不超過100萬元的部分，在已有優惠政策的基礎上減半徵收個人所得稅。

今年則實施新的組合式稅費支援政策，通過「退、減、免、緩」等方式，進一步加大對個體工商戶的支持力道。