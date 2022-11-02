由知名女星艾美亞當斯（Amy Adams）、梅莉史翠普（Meryl Streep）主演，並改編自真人真事的電影《美味關係》，於2009年上映後大獲好評。故事內容講述一名女子，在一年內挑戰完成名廚食譜中的524道料理，而故事中的女主角原型本人，卻驚傳在10月底突然逝世，令眾人震驚不已。

茱莉鮑威爾（Julie Powell）2002年決定開啟一項挑戰計劃，規定自己在一年內，必須完成名廚茱莉亞柴爾德（Julia Child）食譜《法式料理聖經》中的524道料理。過程中，茱莉鮑威爾將過程透過部落格與網友們分享，意外獲得10萬人迴響，也因此吸引出版社青睞，於2005年出版個人書籍《Julie and Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen》，並與大眾分享這段時間的心路歷程，沒想到銷售量竟突破上百萬冊，讓她晉升為暢銷作家；知名導演諾拉艾芙倫（Nora Ephron）更向她買下版權，並將其故事翻拍成電影《美味關係》，茱莉鮑威爾因此登上節目，成為家喻戶曉的人物。

但沒想到，本月1日茱莉鮑威爾的老公向媒體《New York Times》透露，茱莉鮑威爾已在10月26日因心臟突然停止跳動，逝世於美國紐約家中，享年49歲。而消息一出後，讓眾人相當震驚，粉絲們也紛紛湧入她的社群平台表達哀悼。

電影《美味關係》中的女廚師原型茱莉鮑威爾（Julie Powell）近日傳出已猝逝。（圖／達志影像）