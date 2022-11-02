海巡署今天再增派大型巡防艦加入搜尋，研判12名船員應漂往布袋和澎湖附近海域漂流。（海巡署提供）

巴拿馬籍「鑫順一號」水泥專用船，10月31日在彰化外海主機故障棄船沉沒！船上17名印尼籍船員搭救生艇逃生，5人被長榮海運「長源號」貨櫃輪救起，另12人下落不明，空勤總隊及海巡署連日海空大搜尋未獲；海巡署今天再增派大型巡防艦「屏東艦」加入搜尋，研判12名船員應漂往布袋和澎湖附近海域，空勤總隊改由高雄第三大隊執行任務。

「救人如救火！」空勤總隊第二大隊昨天出動6架次直昇機，海巡署動員4艘大型的巡防艦持續於中部海域大搜尋；空勤總隊只在馬公機場東南23.5及21浬各發現1艘無人救生艇；海巡新竹艦昨天凌晨曾發現2名疑似落水人員，但因船舷過高救援困難，通報台北艦前往搜尋已失去蹤影。

海巡署台北艦、澎湖艦、旗津艦，昨晚持續在中部海面搜尋，仍未發現12名失蹤船員的蹤影；今天上午將再增派「屏東艦」加入搜尋任務，海面今天仍有10級陣風，海浪大，研判12名船員可能都往布袋和澎湖附近海域漂流。空勤總隊表示，目前搜尋區域往南移，改由高雄第三大隊執行搜救勤務。

中部航務中心強調，航港局海事中心接獲基隆海岸電台通報，鑫順一號水泥專用船原本打算進入台中港，31日下午3時10分在彰化風場航道東側緩衝區距岸14浬處海域疑因主機故障，又因風浪大，造成貨輪傾斜，船艙進水沉沒，全案後續善後事宜，正由航港局統籌協助調查處理中。