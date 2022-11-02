國民黨主席朱立倫2日一早來到新竹果菜市場與國民黨新竹市長候選人林耕仁一起拜票，外傳高虹安男友在立院當公費助理，是有民眾黨陣營釋出訊息，對此，林耕仁表示，是不是民眾黨釋出訊息不知道，但就是有人爆料，盼高虹安能夠向大眾來說明。

朱立倫2日一早來到果菜市場與林耕仁一同掃街，包括副議長余邦彥，以及市議員蕭志潔、陳慶齡、議員候選人吳旭豐等人也同行，現場凍蒜聲不斷，展現藍營基層實力。

林耕仁表示，市民非常支持國民黨在地方的深耕，這場選舉是為新竹市民的未來在打拼，國民黨也要長期感謝新竹市民對我們的支持，當然要把好的政策、好的願景向市民報告，也強調「只有正藍軍沒有藍白合」。

而藍營近來揭露高虹安男友寄生國會，接下來攻勢是否要反守為攻？林耕仁則表示，公眾人物對任何事情，都要讓市民有知的權利，那對於高虹安的質疑，希望她用正面的方向來向大眾說明。至於檢調是否已開始調查？林耕仁則說，這個部分應該要問檢調單位。

外傳高虹安男友在立院當公費助理，是有民眾黨陣營釋出訊息，對此，林耕仁則表示，是不是民眾黨釋出這個訊息並不知道，但是就是有人爆料，才獲知有爆料者向檢調單位提供證據，也才有這兩天的提問，希望高虹安能夠向大眾來說明。

至於高虹安昨在聲明中稱林耕仁「幾乎沒有當選機率」，林耕仁則表示，自己實實在在，新竹市民需要的是肯做事、中道理性的候選人，至於高虹安高傲的態度，他認為選民心中自有決定。