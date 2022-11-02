台中一名李姓男子去年6月間騎腳踏車經過郵局，發現1名女子帶領小朋友在門口賣水果，未料李男上前搭訕之際，竟趁機伸手觸摸女子的胸部，慘被移送法辦。台中地院審結，依犯性騷擾罪，處李男拘役45日，得易科罰金4萬5千元。可上訴。

判決書指出，年屆8旬的李姓男子2021年6月15日下午3時許，牽行自行車行經台中市一處郵局前，見一名女子與教會小朋友在郵局階梯前賣水果，李男便上前與該女攀談聊天，未料李男突然伸出手，以右手掌隔衣觸摸該女胸部，該女因突遭觸摸受到驚嚇立即往後退，不再與李男交談，李男隨後牽行自行車離去。後經女子報警處理，警方調閱現場監視器後，循線查悉案情。

李男接受偵訊時，不否認曾騎腳踏車經過郵局門口，但否認自己涉犯性騷擾罪，稱自己患有青光眼看不清，只是不小心碰到該名女子的前手臂而已。

台中地院審理時，法官勘驗監視器畫面，發現李男的確將右手往前伸，將手掌、手指張開觸摸被害人的胸部，並引起被害人的不快與嫌惡感，其行為與一般人說話時比手畫腳擺動誤觸的情況顯然不同，性騷擾意圖明確。

法官認為，李男與被害人素不相識，竟為逞一己私慾，在大庭廣眾之下，趁交談之際，恣意觸摸對方胸部，侵害其身體自主權，且李男犯後辯詞反覆，顯未能體認所犯錯誤，迄今仍未與被害人達成和解，未獲得告訴人原諒，再考量被害人稱案發後會做惡夢、看見老人家都會害怕等意見等，依犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，處拘役45日，得易科罰金4萬5千元。可上訴。