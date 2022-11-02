中國銀保監副主席肖遠企今在國際金融領袖投資峰會，以預錄形式與香港金管局總裁余偉文對話，談及中國房地產和銀行業發展。他說，中國房地產業在經濟中扮演重要角色，佔銀行整體借貸水平的26％，有信心銀行對房地產市場的曝險仍然很低。
他指出，目前銀行對房地產行業的不良貸款約為1％，低於平均水平，而且大部分貸款有約9成來自住房抵押貸款，由於相關房屋抵押貸款質量均保持良好，對銀行而言屬低風險。
中國銀保監副主席肖遠企今在國際金融領袖投資峰會，以預錄形式與香港金管局總裁余偉文對話，談及中國房地產和銀行業發展。他說，中國房地產業在經濟中扮演重要角色，佔銀行整體借貸水平的26％，有信心銀行對房地產市場的曝險仍然很低。
他指出，目前銀行對房地產行業的不良貸款約為1％，低於平均水平，而且大部分貸款有約9成來自住房抵押貸款，由於相關房屋抵押貸款質量均保持良好，對銀行而言屬低風險。
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