新竹市長候選人高虹安先前遭爆把資策會專利違法移轉給新創科智企業，今天資策會在立法院持續緊咬，表示因為高與該會有僱傭關係，在專利法上此移轉涉及刑法背信罪，正在釐清具體事證，近期會提起訴訟。經濟部長王美花也說，員工受雇期間的發明，歸屬僱用人，違反有背信問題。

資策會除了對高虹安博士論文引用該會期刊提告侵權外，對高任職資策會時期有二件核准的專利轉讓給科智使用，現在也準備要提告。

資策會副執行長蕭博仁今在立法院經濟委員會上表示，高跟該會有僱傭契約，相關研發成果歸屬於資策會，如有不當移轉，民事上除涉及債務不履行外，專利法上也有刑事背信部分。會捍衛桿會權利，維護科技研發專利權成果，等具體事證釐清楚後，近期提起訴訟。

智慧財產局長出身的王美花則說，資策會正在檢視維護專利，依專利法規定，受雇期間聘僱員工的發明，除非另有約定，是歸屬僱用人。現正釐清專利權歸屬，如有違背這屬於背信。