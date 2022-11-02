「11／12新營『挺偉哲！挺18！』，我們不見不散哦！」無黨籍台南市議長郭信良替國民黨台南市長候選人謝龍介站台，引發民進黨市長候選人黃偉哲陣營與民進黨立委陳亭妃互槓，掀起綠營「茶壼裡的風暴」。郭信良今天上午於臉書再發2000多字的長文，訴說從政、離開民進黨的歷程，以及對市府的支持，還認為「這個時候，台灣需要的是團結，不是內鬥。」

長文一開頭郭信良就強調，「既然有人直接點名希望我說清楚，我非常樂意。但是當我說清楚後，就不要再欺負我，誤解我了哦！」

郭信良問，「首先我為什麼是無黨？是誰利用強壓的方式，讓我變成無黨？請問當我們在為台南民主政治打拚的時候，這些大罵前輩的後起之秀在哪裡？」

他表示，當他參與台南民主活動的時候，許多議員的年紀還小吧！可是當有人被賦予擔任打手的角色，字字句句都要講出跟事實互相違背的話，還真的蠻辛苦。但是他還是要拜託大家看一下第三屆議會議員的表現，真的是有目共睹，台南市議會還得到公督盟評鑑議會透明度全國第一的殊榮。

郭信良指出，黃偉哲市長施政滿意度不斷提升，他總是沒有功勞也有苦勞；當市府在議會遇到困難，需要他幫忙溝通在野黨、無黨的時候，怎麼就沒有人罵他？現在選舉到了，為了權力的鬥爭，把郭信良用完就丟，「船過水無痕」的速度也未免太快了吧！

郭信良強調，基於議會同事情誼，在謝龍介總部成立的場，他站了台，那是謝龍介、國民黨自己的同溫層，有心人士真的不需要刻意放大，如果大家都要放大解釋，那民進黨團在副議長補選時不推人，不也就是暗助國民黨嗎？怎麼能夠雙標呢？

「本是同根生，相煎何太急」，他指出，過去會選擇沈默不語，是因爲他認爲只要有努力，堅持做對的事，人心是肉做的，總有一天忽視他的人，打擊、傷害他的人，應該會被他的努力感動，重新認識他；或許他是異想天開，可是沒關係，以後他會選擇用「說」的方式，讓不認識他的人更加認識他。任何需要瞭解的地方，他的大門也隨時打開，有問必答，「因為坦蕩蕩，為人民、為台灣，我郭信良永遠始終如一。」