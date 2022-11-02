范嫌將毒品藏在模型汽車中。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

一名范姓越南籍移工被警方攔獲，先是在他車上發現尚未使用過的吸食器，但卻不見毒品，隨後瞄到儀錶板上的幾輛「名車汽車模型」，果然在模型中發現藏有4小包二級毒品安非他命，當場依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

林園分局忠義派出所於10月29日深夜23時許，在大寮區光明路一段執行路檢，攔查下一名39歲的范姓越南籍移工，發現他所駕駛的車輛非他所有，雖范男自稱是向朋友借的車，但警方還是覺得有詭，經他同意開始檢查自小客車內物品後，先在駕駛座旁縫隙內發現一組尚未使用過的吸食器，但旁邊卻沒發現毒品，隨後瞄到儀錶板上的5輛超跑模型車，拿起來瞧瞧，赫然發現車內竟藏有白色夾鍊袋。

員警隨即質問：「這個是什麼？」，范男還回：「我不知道」，隨後就從綠色的模型車中倒出幾包夾鏈袋，清查在其中2輛超跑模型車內，共找到4包毒品安非他命，其中1包甚至藏在模型車的後車廂內，犯嫌自以為將毒品藏的萬無一失，卻仍逃不過警方的法眼，訊後依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

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