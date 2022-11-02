空軍規畫在清泉崗基地建造36座防護機堡，目前一座未做，空軍參謀長黃志偉說，在預算不變的情況下，現已修訂，因原物料調漲，將減少建造數量，但最近已請中科院與專家學者評估，將來新建的機堡可以扺抗中共東風導彈系列。黃志偉說，我是以防護中共1500公斤彈頭做為標準。

立院國防委員會今繼續審查國防預算，立委關切清泉崗基地建造36座防護機堡，因流標一座未建，現在什麼都漲價，全案是否會減項減量。黃志偉答覆確實會減，但減多少，需上級核定後才能說。