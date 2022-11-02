為了感謝車迷的支持，TAIWAN SUZUKI優惠持續進行，本月針對SWIFT車系、IGNIS推出「首年日付60元專案」、VITARA車款享「60萬30期零利率」、CARRY力挺頭家「分期免頭款，首年零負擔專案」，全車系領牌還可享「代車險」及「不限里程道路救援」讓車主無後顧之憂，輕鬆將品牌各車款開回家。

SWIFT以動感設計與嶄新科技，再次奪下車訊風雲獎「最佳進口小型車」的肯定。搭載HYBRID輕油電科技結合了12V ISG整合式啟動馬達發電機與全新1.2L DUALJET引擎，展現平均油耗 22.3km/L的優異一級能源效率，並全面配備 SUZUKI Safety Support，以ACC主動式車距巡航、DSBS雙感知器煞車輔助、BSM車側盲點偵測等八項主動式安全科技一路守護車主的行車安全。內裝採運動化環艙設計，搭配整合式跑格儀表板，觸目所及盡顯熱血氣息。

匯聚SUZUKI造車工藝與科技大成，新世代旗艦SUV車款 ALL NEW S-CROSS以大膽自信的嶄新設計，盡顯SUV強悍個性。MILD HYBRID輕油電科技結合渦輪增壓引擎1.4L BOOSTERJET強勁動能，為駕馭注入超凡樂趣。ALLGRIP適時智慧型四輪傳動系統提供安心駕馭，征服一切險阻。更以SUZUKI Safety Support 安全科技提供周延守護。旗艦之作，至此誕生。

SUZUKI CARRY，以最全面的大貨台、大扭力、最低貨床離地高、最小迴轉半徑、優異節能油耗表現、全方位安全防護、鍍鋅底盤耐久品質…等，為每位內行頭家帶來「贏」運之道，現在還帶來更多優惠，力挺頭家，讓頭家贏在起跑點，分期免頭款，首年0負擔專案，可享「代車險」及「不限里程道路救援」，加上舊換新45.8萬元起，可說是誠意滿滿、力挺頭家。

連續二年蟬聯車訊風雲獎「最佳進口都會車」的IGNIS全新搭載12V HYBRID輕油電科技與1.2L DUALJET引擎，創造平均油耗22.1km/L的一級能源效率。此外，1197cc最小級距排氣量，更造就稅金與燃油的雙效節能表現。SUZUKI Safety Support及DCBS煞車輔助系統等安全科技配備打造出極智行車守護，讓車主安心穿越都市街道。經典時尚的設計，將掀背功能與SUV車型完美結合，車室空間以水平線延伸出遼闊舒適的視覺感受，後座採6/4分離式設計，隨心變化出最大501L收納空間。

性能小超跑SWIFT Sport以性能化設計，彰顯其強悍本事。搭載高出力48V HYBRID輕油電系統，提供引擎更強悍低扭力時的輔助動能，搭配1.4 L BOOSTERJET缸內直噴渦輪增壓引擎，造就最大馬力129.2ps/23.9kgm的狂猛動能。6速手排系統與SUZUKI Safety Support八項主動安全守護，讓車主盡情釋放速度與激情。從外觀的蜂窩水箱護罩、雙邊錐形排氣管、17吋雙色鋁圈及擾流飾版等空力套件，到座艙內的賽車級平底方向盤、潛望式儀表板、跑格排檔桿及 Sport 字樣前座椅，SWIFT Sport從裡到外散發狂野不羈的戰鬥氣息。

VITARA科技性能全面勁化，搭載新世代48V HYBRID輕油電科技及1.4 L BOOSTERJET缸內直噴渦輪增壓引擎，不只輸出129.2ps /23.9 kgm強悍動力，更以優異車身結構及輕量化設計，實現寧靜感及優越的油耗表現，S車款更造就19.3km/L節能油耗。不只動能勁化，VITARA玩更野，ALLGRIP適時智慧型四輪傳動系統可依路況及喜好，在AUTO/SPORT/SNOW/LOCK四種行駛模式中自由變換，一路更ACC主動式安全車距巡航控制、BSM車側盲點偵測、DSBS雙感知器煞車輔助等SUZUKI Safety Support安全科技為你隨行守護，從主動到被動，提供駕乘者完善保護。