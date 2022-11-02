大陸工業和信息化部網站1日消息指出，近日與教育部、文化和旅遊部、國家廣播電視總局、國家體育總局等5部門聯合發佈《虛擬實境與行業應用融合發展行動計畫（2022—2026年）》，指出，直到2026年大陸的虛擬實境產業總體規模，包含相關硬體、軟體、應用等將超過3500億元（人民幣，下同）。

根據《證券日報》報導，該《行動計畫》提出5大重點任務。第一是推進關鍵技術融合創新；二是提升全產業鏈條供給能力；三是加速多行業多場景應用落地；四是加強產業公共服務平台建設；五是構建融合應用標準體系。

同時《行動計畫》指出，預計到2026虛擬實境終端銷量將超過2500萬台，培育100傢俱有較強創新能力和行業影響力的骨幹企業，打造10個具有區域影響力、引領虛擬實境生態發展的集聚區，建成10個產業公共服務平台。

另在工業生產、文化旅遊、融合媒體、教育培訓、體育健康、商貿創意、智慧城市等虛擬實境重點應用領域實現突破，展開10類應用示範，打造10個「虛擬實境＋」融合應用領航城市及園區、100個融合應用先鋒案例。