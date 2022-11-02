故宮不再讓蘭千山館文物寄存，國民黨智庫召集人陳學聖今批，故宮今年仍編800萬元「蘭千山館書畫」等特展預算，原訂10至12月展出，後來卻改為「寫盡繁華—晚明文化人王世貞與他的志業」特展，還要中途把蘭千山館文物撤走，藐視立院。

陳學聖說，蘭千山館文物價值遠在那3件破損瓷器之上，絕不允許吳密察專斷、便宜行事，毀故宮長遠基石，建議立法院，凍結故宮相關部分預算，在故宮未提出完整存放計畫前，暫停返還。

陳學聖表示，蘭千山館文物寄存故宮合約以5年為期，自1969年起續約多次至今，最後一次約在今年10月底到期，現任故宮院長吳密察卻堅持不再續約，有損故宮的誠信與聲譽。

陳學聖說，蘭千山館文物中最重要的國寶級展品為唐朝褚遂良的「蘭亭」與懷素的「千字文」，目前仍在故宮「寫盡繁華」特展展出，該特展即於明年3月到期，彈展品清單卻註明12月底將更換展件，暗示屆時蘭千山館文物就要歸還原主。

陳學聖質疑，蘭千山館文物是板橋林家的林伯壽寄存，這是在地與故宮在文化上的連接，也是台灣精英保存傳統文化的一段佳話，故宮以空間不足做藉口，是不是要把台灣真正優質的本土文化導向膚淺化？

陳學聖表示，據故宮內部人士透露，當年林伯壽曾提供100萬元給故宮運作，吳密察竟也要把100萬元加17萬元利息還給林家，鐵了心要廢掉蘭千山館文物，究竟吳與蘭千山館文物有什麼深仇大恨，一定要用這麼粗暴方式對待林家？

陳學聖說，蘭千山館文物每件都是幾億元天價，站在博物館立場應是求之不得，吳密察卻終止蘭千山館文物寄存，讓書畫界震驚，從未見過有故宮院長把文物往外趕情形，故宮書畫文獻處前處長還在臉書長文說明來龍去脈，盼吳收回成命。