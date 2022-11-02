藝人李妍憬日前認愛新歡成人片導演圤智雨，男方也隨即大方承認戀情，然而隨即驚爆圤智雨過去和「情色教主」雪碧交往爭架時動手，甚至鬧到鄰居協助報警，對此作為當事人的圤智雨否認根本沒打到進警局，並曬出和雪碧的對話紀錄為證，而且已取得女方承認是錯誤訊息，開玩笑喊話：「有的話我給妳100萬」。

圤智雨日前在IG發文的開頭就挑明雪碧承認互毆的報導有誤，接著透露很傻眼見到打進警局的消息，直呼：「根本沒有警察這事呀！」，笑說本想發文洗她臉，調侃最好有打到警察局，要編劇也得內容合理，最後更自爆曾考慮跟雪碧下戰帖：「敢不敢跟我去警局查詢有沒有報案單報案記錄，有的話我給妳100萬」。而從圤智雨曬出的對話紀錄證據中，確實可見雪碧向男方說：「不是我搞你是記者搞錯」。

不過，圤智雨表示，自己和雪碧的交情熟到彼此酸來酸去，且需要時都會力挺對方，最後才並未追究此事。而針對很多人好奇，雪碧為何對媒體亂講一事？他解釋答案很簡單，「缺新聞，媒體又知我跟她熟，所以爲了點閱，沒毛病呀」，此外，圤智雨也大方承認，與雪碧有過一段情，業界第一個得知此事的記者，便是以爆料汪小菲婚內出軌聞名的狗仔葛斯齊，對方早在2014年時掌握消息，他非常感激葛斯齊高抬貴手沒有刊登報導。