再過2個多月就要送走虎年迎來兔年，塔羅牌老師艾菲爾公布兔年12生肖運勢，其中生肖牛、生肖馬、生肖羊、生肖狗將會得到貴人提拔、地位提升，也容易有好桃花，做事平順；而運勢最弱的則有生肖鼠、生肖兔、生肖龍、生肖雞，這一年須注意口舌是非，人際生變，要小心行事才能免除災禍。

至於生肖虎、生肖蛇、生肖猴、生肖豬在兔年則運勢一般，很多事需親力親為，但總能逢凶化吉，另肖虎要注意露水姻緣，避開不當的誘惑。

塔羅牌老師艾菲爾在臉書PＯ出兔年12生肖運勢，並針對12生肖分別給予年運關鍵字，供民眾參考，內容如下：

2023十二生肖【年運關鍵字】

●生肖鼠【非】：是非口舌，謹慎的一年

●生肖牛【穩】：地位提升，出眾的一年

●生肖虎【花】：露水姻緣，誘惑的一年

●生肖兔【悲】：悲觀負面，太歲的一年

●生肖龍【變】：人際生變，糾紛的一年

●生肖蛇【動】：驛馬奔馳，奔波的一年

●生肖馬【喜】：天喜桃花，粉色的一年

●生肖羊【合】：太歲三合，順利的一年

●生肖猴【解】：逢凶化吉，免災的一年

●生肖雞【耗】：力不從心，忙碌的一年

●生肖狗【圓】：貴人相助，晉升的一年

●生肖豬【平】：親力親為，堅強的一年