老婦人家屬事後親自到派出所向員警道謝並表示，萬分感謝如此熱心員警積極協尋。（警方提供）

苗栗縣竹南鎮1名75歲的老婦人，罹患有失智症、糖尿病等慢性疾病，日前從住家騎機車外出運動後即未返家；家屬心急如焚向當地派出所報案，經警方調查發現，老婦人往清水方向騎乘後趕緊通報清水警分局協尋。警方指出，老婦人迷途騎60公里，警方協尋2.5小時，方尋獲失溫發抖的老婦人，送到童醫院就診，並通知家屬到場。

警方指出，清水警分局三田派出所警員黃中隆，於日前晚間8時30分許，接獲通報後，立即調閱路口監視器，發現老婦騎乘機車於當日下午曾行經轄區中華路附近，因當天夜晚氣溫驟降，黃姓員警研判老婦人己騎約60公里，深怕老婦人體力無法負荷，立即騎車前往沿線調閱周遭店家監視器。

警員黃中隆約1小時後，終於發現老婦人行經身影，黃員並再沿線尋找，約於晚間11時許，在清水區中山路與中清路口發現該名老婦人，坐於路邊較暗處的機車旁，黃員即上前關懷，並發現該老婦人意識清楚，唯有失溫發抖情形，立即協助送往梧棲童綜合醫院就診，並通知家屬到場。

警方表示，老婦人家屬事後親自到派出所向員警道謝並表示，萬分感謝如此熱心員警積極協尋，否則，後果恐不堪設想。

清水警分局三田所長黃瑞凱呼籲，近幾年來失智人口數增加及失智年齡有下滑之趨勢，民眾家中如有長輩失智之情事，應多加關心留意；提醒外出記得攜帶失智手環或於衣物內標示姓名和聯絡電話，俾利辨認身分。