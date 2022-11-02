中證監副主席方星海今早在香港金管局「國際金融領袖投資峰會」以視訊形式參與訪談。方星海指，自己在日常工作頗多涉及國際投資者，他認為國際投資者看得太多國際媒體報導中國情況的新聞，然而這些報導並不真正很好了解中國，且聚焦於短期情況，他建議國際投資者親自了解中國，而且不要與中國和香港對賭（don't bet against China and Hong Kong）。

方星海在訪談中提到，中國市場龐大，有大量投資者，但至今未有足夠的高質量機構例如證券公司、期貨經紀、基金公司，吸引一流國際機構進入中國市場有利中國，中證監有願景向國際參與者開放中國市場，而中國將繼續是世界經濟增長的主要推動力量，中國希望向國際參與者分享中國的增長。

方星海表示，香港對於中國和世界其他地方而言，是非常重要的國際金融中心，中國希望發展高質量經濟，而要達到高質量經濟，需要有高質量資本市場。中證監正盡全力建立高質量資本市場，但過程需時間，而香港已有高質量資本市場，中國經濟發展需要香港，香港可以在協助中國經濟增長中扮演很重要的角色。

他提到中證監月前宣布數項政策支持香港作為國際金融中心繼續成長，當中包括容許互聯互通覆蓋在港上市的國際公司，中國投資者由此可接觸到這些國際公司，大大幫助香港吸引主要國際公司前來上市的能力；推動於港股新增人民幣交易櫃台等。