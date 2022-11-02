出席僑委會議 蔡英文籲為臺灣爭取更多國際支持(總統府提供)

蔡英文總統今天向僑界表示，在全球而言，臺灣在半導體以及資通訊軟硬體領域已經占有優勢地位，在戰略安全方面，臺灣也有關鍵性的重要地位。呼籲僑界持續在海外，為臺灣爭取更多的支持，也為臺灣的國際參與，打開更廣大的空間。

蔡英文今天出席僑務委員會議開幕典禮致詞時表示，過去兩年多來，因為全民團結防疫，我們已經度過最困難的時刻。上個月，我們已經開放國門。往後僑界朋友要回來臺灣，會變得更容易、更方便。

今年是僑委會成立90周年。她歡迎來自世界各地的僑務委員，專程回到臺灣出席這場盛會，共同慶祝這個重要的時刻，也共同迎接國門開放之後的新階段。

她感謝所有僑界朋友，在世界各地長期耕耘，積極進行各項社會參與，不但展現了Taiwan can help的精神，也在僑界形成一股重要的凝聚力，並且讓臺灣在國際上有更高的能見度以及更廣大的影響力。

今年會議主題是「超越90，創新實踐」。蔡英文指出，僑界在海外的影響力，都是臺灣國力的延伸。「我們希望借重大家長期累積的豐沛人脈和資源，共同發揮更大的影響力，一起促進國家的發展」。

她也藉說明目前政府重要的施政方向指出，在全球而言，臺灣在半導體以及資通訊軟硬體領域已經占有優勢地位。我們要在這些基礎之上，持續推動「六大戰略核心產業」，強化「經濟韌性」，才能讓臺灣在全球供應鏈當中，繼續立於不敗之地。

她說，我們要結合臺灣產業的關鍵優勢，再加上僑台商朋友資訊、人脈和資源的整合，協助全球台商產業升級，也共同為臺灣打開更廣大的國際市場。

在戰略安全方面，蔡英文認為，臺灣也有關鍵性的重要地位。面對威權主義擴張，我們更需要和共享相同理念的國際夥伴，強化各方面的合作，共同捍衛民主自由，並且維持世界秩序的穩定和平。

她重申她在今年國慶演說提到的，我們要給世界一個更好的臺灣，並且要積極打造經濟產業、社會安全網、民主自由體制以及國防戰力的「四大韌性」，強化臺灣面對挑戰的能力，也讓世界都看到臺灣貢獻世界的意願和能力。

蔡英文表示，現在，有越來越多國際夥伴，都看到臺灣捍衛民主自由的決心；也有越來越多國家，願意為臺灣在國際發聲，並且以行動支持臺灣的國際參與。她也希望，所有僑界人士能持續在海外，為臺灣爭取更多的支持，也為臺灣的國際參與，打開更廣大的空間。她相信，集結所有僑界朋友的力量，一定能夠讓國家更往前進步、更繁榮、更幸福平安。