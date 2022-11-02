全台規模最大的「2022台北國際旅展」將於11月4日至11月7日在台北南港展覽館舉辦，農委會設置農遊超市館、農遊伴手館、國家森林館及優遊農村館，推出食農好玩券、採果通用券、享玩券等農遊超市商品及農遊伴手消費滿額贈並加碼送農粉幣等優惠，並精選森林生態與特色農村體驗行程，集結超過700條農遊、森林或農村遊程及百項農遊伴手或農村好物商品。

農委會表示，食農教育法已於今年5月公告，為讓民眾能透過農業體驗旅遊，支持認同在地農業、深化飲食連結農業及促進地產地消永續農業，在這次「2022台北國際旅展」中，集結全台230家農場及700條以上農遊商品，包含台灣寶島的「茶、米、花卉、果、蔬、林、竹、禽、畜、蜜蜂、雜糧、咖啡、可可、香藥染草、特用作物、漁撈養殖、娛樂漁業」等17類特色農遊體驗商品，及包裝田園美食、農場住宿及季節限定等商品。

農遊超市館以「享在地、食當季、玩中學」之食農理念，創新推出適用55家農場之「食農好玩券」，引領民眾走進農場，藉由產地體驗、當令食材採摘及親手料理，深刻感受農業療育美感，細細品嚐在地原味的感動，喚起對農村田野的嚮往！還有精選63家農場或果園之「採果通用券」、萬元無限期餘額型「享玩券」、農村廚房尋味之旅、田園美食及農場住宿等商品，再搭配全館消費滿千折百無上限、加碼消費滿額500元送農粉幣及滿額送獨家聯名保溫瓶等優惠。

此外展期間還有最懂玩農村的「農遊大使」分享超夯農遊路線與推薦17條非玩不可遊程，再加上現場農遊互動體驗、手作料理、食農料理王、食農報你知等活動，讓您歡樂逛旅展、開心遊農場，一起健康農遊趣。