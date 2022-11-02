女星張瓊姿和老公郭泰源結婚將近30年，育有2個女兒，25歲大女兒郭思瑜，遺傳到她的絕佳基因，不僅長相甜美之外，還擁有超兇魔鬼身材，近日在社群網站上大方曬出身穿泳裝的火辣照片，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

郭思瑜日前前往墨西哥度假，不吝嗇在社群網站分享姣好身材的她，曬出身穿深V連身泳裝的辣照，只見一對傲人上圍露出大半截，擠出一條深邃事業線，加上全身Q彈雪白肌膚一覽無遺，養眼畫面讓人看得血脈賁張，此外，一雙不科學的修長美腿，凸顯出與生俱來的完美身材比例，此外，搭配上身後落日餘暉的美景，讓網友驚呼是「最美的風景」。

郭思瑜曬出身穿深V連身泳裝的辣照，傲人上圍露出大半截。(9_anne_1207 IG)

不過郭思瑜私下也相當搞笑，先前去棒球場看比賽時，為了支持富邦悍將，還搞笑地把彩球戴在頭上跳舞，自嘲：「還好從小沒什麼志願當啦啦隊，不然這樣下去我可能真的會被自己餓死，Ok算是可喜可賀，不幸中的大幸」，不過當天的穿搭相當養眼，只見她把藍色球衣捲起，露出無贅肉的腰身，加上牛仔短褲下的白皙美腿，完美的身材讓人稱羨不已。