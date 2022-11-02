名人堂球星納許（Steve Nash）宣布卸下總教練職務，籃網2日隨即在代理總教練凡恩（Jacque Vaughn）帶領下敗給公牛。籃網有杜蘭特（Kevin Durant）32分9籃板獨撐大局，但是不敵在末節狂砍20分的拉文（Zach LaVine），終場公牛108比99獲勝（4勝4敗），籃網2勝6敗。

凡恩說：「我告訴球員們，無論是否背靠背的比賽，總之沒有藉口，這是我們的工作。」雖然是杜蘭特希望納許離開，但是高層並未告知他，杜蘭特是看到電視新聞才得知消息。杜蘭特說：「不管誰當總教練，我們都得努力工作，我過去很喜歡與納許一起工作。」

Here's one minute of Zach LaVine going absolutely supernova in the 4th quarter for your viewing pleasure pic.twitter.com/x5ODKfEFOh — Chicago Bulls (@chicagobulls) November 2, 2022

籃網前3節打完以80比77領先，拉文很快開始他的個人秀，中距離18呎跳投接著兩罰俱中反超比分。雙方展開拉鋸，直到拉文在剩餘6分多鐘時連進3球（兩記三分球）將差距擴大到9分，籃網再也沒能追上。拉文全場29分，20分集中在末節。

前役表現英勇的厄文（Kyrie Irving）手感冰冷，上場33分鐘，12投2中（三分球6投0中）僅得4分，另有6籃板7助攻，成為籃網頭號戰犯。班西蒙斯（Ben Simmons）因為左膝痠痛繼續缺陣。

凡恩擔任過魔術總教練3個球季（2012-15），2020年短暫當過籃網代理總教練。這次他也是暫時執掌兵符，外傳籃網可能尋求烏度卡（Ime Udoka）或是史奈德（Quin Snyder）來繼任總教練。