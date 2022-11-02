人妻指控，她已多次原諒老公陳男偷腥，鄒女在2021年間介入婚姻，兩人進出飯店，牽手同遊、獨處到凌晨，她對鄒提告後撤銷，但兩人還深夜幽會3次，她痛徹心扉決定不忍了再提告求償。鄒女說，陳主動追求，還出示身分證騙單身，交往後因陳妻提告即變回朋友關係；但陳證稱，身分證及對談是配合鄒變造，法官判賠30萬元，可上訴。

人妻控訴，她在1989年結婚，夫妻育有1子1女，老公多次外遇，她為家庭完整都選擇隱忍原諒，2021年2月間參加老公的網球隊活動，球友鄒女即知老公已婚，但兩人在同年2月至5月間多次進出日月潭、台中、新北投等地飯店，夜間牽手同遊美術館、植物園，兩人接吻、搭肩舉止親暱。

人妻在同年7月間對鄒女提告侵害配偶權，但在同年11月撤回告訴。人妻怒稱，發現兩人竟在提告後，還3度深夜散步、幽會，讓她痛徹心扉，曾多次到身心科求診，再向鄒女提告求償，並提出錄影光碟、鄒及陳的line對談截圖、飯店回函與帳單明細等證據。

鄒女抗辯指出，陳男騙她已離婚，在同年3月主動追求，並出示身分證配偶欄空白照片表明單身，她是在不知情狀況下與他交往，在陳妻提告後，兩人即返回朋友關係，並未逾矩。她並否認事後兩人繼續無幽會，只是巧遇。

陳男則證稱，與鄒女早在2020年6月正式交往，他從未說是單身，帶老婆打球時介紹時，鄒也在場。事後，老婆提告，他為將傷害降到最小，與鄒女商議後，才在網路群組承認騙單身，還配合鄒將身分證配偶欄遮蓋起來，變造作假證據照片，他當庭提出照片，法官認定「一望即知變造」，兩人因訴訟而配合製造假證據。

法官勘驗鄒、陳兩人2020年7、8月間的line對談截圖，鄒女說：「一兩星期見一次」，「跟我卻只能這樣」，「跟你在一起，你也沒辦法保護我，或許最後你為了你的老婆、你的家庭，讓我傷得更重，身體痛，應該好過心痛百倍吧」等語。

法官認定，鄒早在2020年間就知道陳是有婦之夫，並承認在2021年2月至7月間與陳男交往，行為已侵害配偶權，審酌雙方家庭、經濟能力及受傷害程度等，判鄒女賠償撫慰金30萬元。