大陸百城新建住宅及二手住宅在10月的成交價格比較上月仍呈下跌態勢。根據中指研究院研究報告顯示，10月全大陸100個城市新建住宅平均價格為每平方公尺1萬6199元（人民幣，下同），較上月下跌0.01％、已連續4個月下跌，但跌幅則收窄0.01個百分點。從漲跌城市數量來看，有25個城市上漲、54個城市下跌，21個城市持平。

在二手房部分，10月全大陸百城的平均價格為每平方公尺1萬5945元，較上月下跌0.16％，跌幅擴大0.03個百分點，且已連續6個月下跌。從漲跌城市數看，23個城市上漲、75個城市下跌、2個城市持平。

據大陸財聯社引述國信證券分析師任鶴表示，由於對期房爛尾的擔憂、房價上漲預期的趨弱、居民收入預期的不穩定等3大壓制因素延續，當前銷售復甦節奏緩慢，導致「金九銀十」旺季的成色不足、基本面承壓明顯。

任鶴表示，在當前環境下，期待需求端更有力政策推出的效果，未來或將有更大範圍的利多政策發布，讓房地產終將回歸正常軌道。

另從城市劃分來看，據諸葛研究院統計，10月的一線、二線城市市場均價上漲，三四線城市房市均價仍然延續下跌行情。

具體看到一線城市市場均價為5萬7750元／平方公尺，較上月上漲0.26％，漲幅較上月擴大0.22個百分點；二線城市均價為1萬9149元／平方公尺，在10月止跌轉升、上漲0.12％；三四線城市市場均價為9907元／平方公尺，月降0.27％、跌幅收窄0.02個百分點。