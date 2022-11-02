南韓梨泰院上月29日晚間，發生南韓史上最嚴重的踩踏意外，造成156人死亡。立委黃國書今天（2日）召開記者會表示，內政部應以梨泰院慘案為鑑，盡速提出，「無主辦單位之大型群聚活動提出安全管理指引」，防止台版梨泰院事件發生。

黃國書偕同中華民國大型活動緊急救護協會理事長張國頌、內政部消防署警監秘沈義哲書、內政部警政署保安組長林信雄等人召開記者會。

黃國書表示，梨泰院慘案源於無主辦單位之活動難以準備事前管理工作，因此韓國總統尹錫悅已針對無主辦單位、群眾自發聚集之集會活動要求相關部會補強措施、擬定安全管理體系。而檢視我國大型活動安全法規，內政部僅於104年八仙塵暴事件後，鑒於各界對大型活動安全管理之高度重視，為避免人群聚集時因場地、設施不完備或秩序混亂等原因，導致民眾傷亡，因而制定「大型活動安全管理方案」及「大型群聚活動安全管理要點」。然該要點制定至今逾7年，仍未納入「無主辦單位大型群聚活動之安全管理指引」，造成民眾自主群聚活動目前毫無安全計畫規定及人流通報管制措施。

張國頌指出，解封以後很多民眾可能會報復性的參加活動，當群眾愈聚愈多時該如何管制就是課題，經過九二一大地震、八仙塵爆事件後，衛福部有成立鄰里救護隊方案。建議當鄰里人潮開始聚集時，里長就要開始通報，這並不只是消防署的責任，包括內政部、地方觀光局、體育署都應該注意此問題，當人數過多就會影響緊急救護。

張國頌表示，從梨泰院事件可以發現，必需要進行動態管理，包括入口的人流管制、群眾的監測、動線規劃到疏運措施等，都必須要落實。梨泰院的事故特點是，大家在推擠過程中，每平方米都站了超過6人，產生了「流體效應」，個人無法自由活動就會隨著人潮推擠向前，無法決定行走方向，當開始出現跌倒、踩踏，便會接著堆疊，情況就變得無法處理。因此預防還是勝於治療，若沒有主辦單位，店家也應該承擔部分責任，對安全要有警覺心。

林信雄表示，針對沒有主辦單位的活動，往往也會配合廟會、節慶，地方機關其實都蠻有經驗的，像是合歡山開始下雪，民眾可能會驅車前往，仁愛分局救有既定計畫，第一時間做車潮管制，避免人群壅塞。警政署及各縣市警察局一定會做相關疏導。