43歲高圓圓過去在《倚天屠龍記》中演周芷若走紅，之後她以溫柔、清新、知性的形象獲得不少粉絲愛戴，2014年與趙又廷結婚成為人妻、人母後，仍未減她的人氣，近日，大陸媒體報導，高圓圓罕見發飆開告侵犯她肖像權的家居公司，對方後來沒盡致歉責任，她更氣到申請凍結對方財產成功。

據《娛樂有飯》報導，透過企業查網站可見上月底北京互聯網法院曬出公告，指高圓圓因被侵權，狀告佛山市的某家家居實業有限公司，經查後發現該公司在未經授權下，於其官方抖音帳號盜用了3張高圓圓照片，加上其社群帳號多半都是在宣傳被告自身品牌，容易讓外界以為原告為被告品牌代言人，侵犯了高圓圓的肖像權、姓名權。

高圓圓狀告侵權案判決出爐。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

法院最終認為，原告作為藝人，其姓名、肖像有一定的價值，但原告無法提出因本次侵權所實際損失的金額，又考量到原告知名度、被告犯錯程度，判被告須在七天內於《人民法院報》連續刊載10日道歉聲寧，並賠償高圓圓8萬元人民幣經濟損失、1500元人民幣保險費、10元人民幣取證費，共計81510元人民幣（約36萬元台幣）

高圓圓申請凍結被告財產。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

然而判決出爐後，被告並未完成道歉責任，高圓圓依據相關法條，申請凍結被告財產，期限唯一年，申請費3045元人民幣（約13460元台幣），由高圓圓一方負擔，即日起已經開始執行，見此，網友回應：「支持女神」、「支持維護自身權益」。