Biden: "Inflation is a worldwide problem right now because of a war in Iraq... Excuse me the war in Ukraine. I'm thinking of Iraq because that's where my son died." pic.twitter.com/rdAuk5jOiN — Greg Price (@greg_price11) November 1, 2022

美國總統拜登昨天出席佛羅里達州的哈倫代爾海灘為民主黨爭取支持，並專注於《減少通貨膨脹法案》（Inflation Reduction Act）議題，他在現場指出，今天全球性的通貨膨脹是因為伊拉克戰爭引起的，後糾正自己說是烏克蘭戰爭還有俄羅斯的所做所為，拜登並澄清講錯話是因為他的兒子博拜登（Beau Biden）在伊拉克去世。

據美國《福斯新聞》（Fox News）1日報導，在演講中拜登表示，全球通貨膨脹是由於伊拉克戰爭造成的，他的兒子死在那裡，然後糾正了自己並提到了烏克蘭戰爭。

拜登說：「由於伊拉克戰爭和石油所造成的影響，以及俄羅斯正在做的事情…不好意思，是烏克蘭的戰爭，通貨膨脹現在是一個世界性問題。」 「我之所以想到伊拉克，因為那是我兒子死去的地方。」而拜登稱他的兒子死於伊拉克幾分鐘後，拜登再度補正地說他死於腦癌。

A few minutes after falsely saying that his son died in Iraq, Joe Biden then correctly says that he died of brain cancer (six years after his deployment ended). pic.twitter.com/nMPGvVV32n — Greg Price (@greg_price11) November 1, 2022

美國總統的長子博・拜登2008年到2009年確實在伊拉克服役，但於2015年因腦癌逝世於美國馬里蘭州貝塞斯達，據信這是博拜登在海外服役期間接觸了用以銷毀文件和其他軍用廢棄物的軍事焚化坑（Burning Pit）所引起的，許多電子零件、化學纖維和塑膠直接焚燒時所產生的巨量有毒物質，至今依然對美國退伍軍人造成許多後續效應，也有許多相對應的榮民醫療諮詢和服務。