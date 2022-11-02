彰化縣政府結合玄門法師總會，2日在彰化市立殯儀館至孝廳共同舉辦「彰化縣新冠疫情往生尊靈追思功德法會」，彰化縣長王惠美與縣府團隊、往生親人前往追思。（吳敏菁攝）

彰化縣政府結合玄門法師總會，2日在彰化市立殯儀館至孝廳共同舉辦「彰化縣新冠疫情往生尊靈追思功德法會」，彰化縣長王惠美與縣府團隊、往生親人前往追思。（吳敏菁攝）

近3年新冠疫情肆虐全球，改變生活，彰化縣累計700多人染疫死亡，由於法定傳染病染疫死亡需於一定時間內火化，無法辦理完整治喪事宜，縣府於疫情趨緩之際，2日在彰化市立殯儀館舉辦「彰化縣新冠疫情往生尊靈追思功德法會」，請法師帶領誦經迴向，祈使亡者得以離苦得樂，使家屬得以慰藉、心裡更加安定。

王惠美今天帶領縣府團隊、往生親人，為新冠疫情而往生的縣民尊靈追思，祈望透過宗教信仰的力量，讓往生尊靈獲得安息，讓親屬都能獲得精神上的慰藉，在後疫情時代適應新生活，邁向新的階段。王惠美並再次感謝防疫期間所有第一線醫護、防疫等工作人員的辛勞。

王惠美表示，彰化縣防疫包迄今已發送逾15萬餘份，村里長及村里幹事也進行很多關懷與轉介防疫中心也逾8萬件，並再次呼籲COVID-19疫苗趕緊前往接種，另外流感疫苗也施打中，請民眾多加利用。

縣府民政處表示，在疫情期間，彰化縣政府相關人員堅守第一線，並結合社會團體、醫療院所及民間力量等，共同盡力守護鄉親的健康，然而病毒無情，仍無法避免寶貴生命的逝去，許多生命因此次疫情而消逝，對於每一位不幸在染疫後往生者，都同感悲痛不捨。